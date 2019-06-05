6801 miniğe sıcak yuva

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Gönül Elçileri Projesi”nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, ülke geneline yayıldı. Türkiye’de koruyucu aile olmayan il kalmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanında bulunuyordu. 2019’a kadar Türkiye genelinde koruyucu aile sayısı 5 bin 555’e, hizmetten yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 801’e ulaştı. Bu yıl koruyucu ailelik için başvuru sayısı 971, koruyucu aile sayısı ise 516 oldu. 629 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi.

İstanbul İlk sırada

İstanbul’da 540, İzmir’de 361, Ankara’da ise 336 koruyucu aile bulunuyor. Ocak-mayıs döneminde koruyucu aile olmak için en fazla başvuru 194 ile İstanbul’dan yapıldı. Bu ili 72 ile Bursa, 64 ile Kayseri takip etti. Koruyucu aile hizmetinde çocuğun hassas dönemini ev ortamında örselenmeden geçirmesi ve normal hayatına devam ettirmesi amaçlanıyor.

İzmir’de Bahar ve Özgür Kahraman çifti, kardeş bebeklere koruyucu aile olmuştu.

Her çocuk için ortalama bin 426 TL

Bakanlık, koruyucu ailelere baktıkları her çocuğun bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödüyor. Çocuk başına ödenen ücret ortalama bin 426 lirayı buluyor. Her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat artırılarak ödeniyor. Çocukların giyim masrafları için yılda iki kez bakım ücreti iki kat artırılıyor. Öte yandan, engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde elli artırılarak veriliyor.