65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? 65 yaş sokağa çıkma yasağı iller listesi!

65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgınında yaşanan artışlar sebebi ile ülkemizde bazı illerde 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan getirildi. Vatandaşlar belirli saatler arasında dışarı çıkamayacak. Peki, 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi?

65 YAŞ VE ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİSİ?

Korona virüs salgınına karşı Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yeni tedbirler uygulamaya alındı. Yeni tedbirler kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar umumi pazar yerlerine giremeyecek, 18 yaş altı gençler ebeveynleri olmadan kafelere alınmayacak.

Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.

ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

ANKARA

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

BURSA

Bursa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada,

"İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir.

Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.