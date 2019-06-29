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  3. 6 km'lik mesafede bin TL çarptılar

6 km'lik mesafede bin TL çarptılar

6 km'lik mesafede bin TL çarptılar

Turistleri dolandıran 63 taksiciye operasyon düzenlendi. Sultanahmet'e gitmek için Beşiktaş’tan taksiye binen yabancı futbolcu Enzo Roco’yu da tuzağa düşüren çetenin 1000 lira aldığı öğrenildi. 

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul polisi turistleri dolandıran taksicilere yönelik çalışma başlattı. 4 aylık teknik ve fiziki takip sırasında turist görünümlü sivil polisler, müşteri olarak bindiği taksilerde yüksek ücret alındığını tespit etti. Deliller toplandıktan sonra ‘Son Durak’ adlı operasyon düzenlendi. 63 şüpheliden 23’ü yakalandı. Aralarında Sultanahmet bölgesinde taksi durağı bulunan çete elebaşı A.A.’nın (56) da olduğu öğrenildi.

TAM TERSİ İSTİKAMET

Turistlerin gitmek istediği yerlerin tam tersi istikamete doğru hareket eden şoförlerin 40-50 liralık mesafeleri uzatarak 1000-1500 lira aldıkları belirlendi. İtiraz eden turistleri araçtan indirip darp eden zanlıların, arkadaşlarını arayarak yolcuların yerini söyleyediği ve araçlarına almalarını sağladıkları anlaşıldı. İkinci şoförün de fiyatı biraz düşürüp turistleri yine dolandırdığı öğrenildi. Beşiktaş’ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco’nun da tuzağa düşerek, Beşiktaş’tan Sultanahmet’e gitmek için 1000 TL ödediği ortaya çıktı. Şüphelilerin sahte para üstü verdikleri de tespit edildi. Gözaltına alınan taksici sürücülerinin cinsel taciz, sahte para, eksik para üstü vermek ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi. 

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