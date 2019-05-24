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  3. 6 ilde gök görültülü sağanak bekleniyor

6 ilde gök görültülü sağanak bekleniyor

6 ilde gök görültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetlice esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 8, Ağrı ile Erzurum'da 10, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü. 

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 22, Kars'ta 21 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 

(AA)

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