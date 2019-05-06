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  3. 50 metrelik uçurumdan atlayan genç ağır yaralandı

50 metrelik uçurumdan atlayan genç ağır yaralandı

50 metrelik uçurumdan atlayan genç ağır yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kendisini 50 metrelik uçurumdan atan bir genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Y.D., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Kuşadası çevre yolu üzerinde ticaret odası ile otogar arasındaki taş ocağının bulunduğu kayalıklara gitti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Taş ocağındaki en yüksek tepeye çıkan Y.D. çevredekilerin ve arkadaşlarının tüm uyarıların ve ikna çabalarına rağmen kendini 50 metrelik uçurumdan aşağıya attı. Ağaçlara ve taşlara takılan Y.D., itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin fenerlerle yaptığı aramalarla bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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