50 bin liralık krediyle sır ölüm
Bankadan 50 bin TL kredi çeken Mehmet Coşar'dan bir daha haber alınamadı. 12 gündür aranan adamın cansız bedeni, Manavgat Irmağı'nda bulundu.
Antalya’da dün sabah Manavgat Irmağı’ndaki bot çalışanları bir erkek cesedi buldu. Irmaktaki ceset, Sahil Güvenlik ekiplerince, kıyıya çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin, uzun süredir suda olduğu belirlendi. Manavgat’ta 3 Mart’ta berbere gittikten sonra kaybolan çiftçi Mehmet Coşar’ın yakınları da olay yerine geldi. Cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı. Ancak üstündeki elbiselerden cesedin Coşar’a ait olduğu saptandı.
Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Coşar’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Coşar’ın bankadan 50 bin lira kredi çektikten hemen sonra kaybolduğu öğrenildi. Coşar’ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
DHA - İHA