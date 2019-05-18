50 bin karanfil ile Türk bayrağı yaptılar

Türkiye Çiçekçiler Federasyonu ile Yerel Çiçekçiler Derneğince, üzerinde Atatürk'ün silüeti bulunan Türk bayrağı yapmak için Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır, Nevşehir, İzmit, Kilis, Mersin, Antalya ve Adıyaman'dan karanfil getirildi.

Karanfiller, tek tek özel olarak hazırlanan köpük üzerine yerleştirildi. Yaklaşık 2 saatte 50 bin karanfil ile Atatürk'ün silüeti bulunan Türk bayrağı oluşturuldu.

Yerel Çiçekçiler Derneği Başkanı Muharrem Çağlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılına özel bir tasarım hazırladıklarını söyledi.

Yüksekliği 4 metre, genişliği 6 metre olan köpüğün üzerine Türkiye'nin birçok ilinden gelen karanfiller ile Atatürk'ün silüeti bulunan Türk bayrağı yaptıklarını dile getiren Çağlar, bunu 1 hafta boyunca sergileyeceklerini kaydetti.

(AA)