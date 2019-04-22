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  3. 5 kişinin yaralandığı baltalı bıçaklı kavgada şoke eden ifade

5 kişinin yaralandığı baltalı bıçaklı kavgada şoke eden ifade

5 kişinin yaralandığı baltalı bıçaklı kavgada şoke eden ifade

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde dün gece 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheli Efkan A., olayın, eşinin ağabeyi tarafından götürülmek istenmesi üzerine çıktığını ileri sürdü.

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Olayda bıçakla 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen Efkan A. sorgusunun tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi. Efkan A.'nın ilk ifadesinde tartıştığı eşi Sevinç A.'nın evden ayrılmak istediğini kendisinin ise izin vermediğini anlatarak, "Eşim Sevinç, abisine kavga ettiğimizi anlatmış. Evde oturduğumuz sırada pencereler kırıldı. Cama çıktığımda yanında yakınları olan eşimin abisi Maksut Zololdinov, elindeki baltayı göstererek, aşağı inmemi söyledi. İnmedim onlar da kapıyı kırıp, içeri geldi. 'Eşimi götüreceklerini' söylediler. Tartışmaya başladık, sonra elindeki bıçağı ve baltayı bana savurdu, ben de mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Sevinç, nikahlı eşim. Nikahlı eşimi,  kimse benden alamaz. Pişman değilim'' dediği öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Dilshad Suleymanov, İsrail Zuzlayev, Rüstem Mecit ve Nazire Avcı'nın sağlık durumlarının iyi olduğu, Maksut Zololdinov'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

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