450 araç incelendi: Ölümlü kazanın şüphelisi tampon parçalarından bulundu

ATAKAN ŞEN

İzmir’in Bergama ilçesinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ramazan Arıkan’ın olayı ile ilgili tampon parçalarından ve cam kırıklarından yola çıkan jandarma, modelini tespit edip aynı modelden 450 aracı kontrol ederek ölümlü kazanın şüphelisini buldu.

Gözaltına alınan şüpheli olayı itiraf ederken, olaydan sonra aracı sakladığını, kazaya ait emareleri yok etmek için aracı kayınbiraderine verip yaptırdığını söyledi.

Bergama ilçesi Çandarlı Kavşağında, geçtiğimiz 4 Aralık günü, kimliği bir erkek cesedi bulundu. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada, olayın faili belirsiz trafik kazası olduğunu, cesedin ise Ramazan Arıkan'a ait olduğunu, Arıkan'a vuran aracın kaçtığını belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Ramazan Arıkan'a vurduğu değerlendirilen aracın tampondan kırılmış parçalar ve far camı kırıkları buldu. Jandarma ekipleri, parçaları çevre ilçelerdeki oto tamir ustalarına ve otomobil bayilerine gösterilmesi sonucu kazaya karışan aracın modelini belirledi.

BELİRLENEN MODELDEKİ 450 ARAÇ TEK TEK İNCELENDİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube, Bergama, Dikil ve Zeytindağ jandarma karakol komutanlıklarındaki asayiş suç araştırma timlerinden kurulan özel ekip, tespit edilen araç modelinden, civardaki toplam 450 aracı kontrol etti.

450 araçtan birinde, yakın zamanda boya işlemi, tampon değişikliği ve sis farı değişikliği yapıldığı, ayrıca aracın yağmur mazgallarında cam kırıkları olduğu tespit edildi.

Belirlenen araç sahibi ve sürücüsü H.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Alınan ifadede Ramazan Arıkan’a çarptığını itiraf eden H.Y., olay sonrası aracını sakladığını, kazaya dair emareleri yok etmek için 10 Aralık günü Menemen ilçesinde oturan kayınbiraderi O.B.’ye aracı verdiğini, onun da Menemen Sanayi Sitesi’nde aracı tamir ettirdiğini, araç tamir edildikten sonra aracı geri teslim aldığını söyledi.

Olayla ilgili O.B de gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.