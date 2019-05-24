40 metrede mucize kurtuluş

Otomobil, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada, bir kafeteryada garson olan İlayda Gökpınar, ağır yaralandı. Aracın patlayan ön camından çıkabilen Gökpınar, “İmdat, ölüyorum” diye bağırmaya başladı. Yol kenarında çay satışı yapan Cumhur Sarı ile bölgedeki bir dinlenme tesisinde bekçi olan Ali Çelik, Gökpınar’ın sesini duyup ekipleri çağırdı. Bekçi Ali Çelik, “Bilinci açıktı. Uyukladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi” dedi.

40 metrelik uçurumdan yuvarlanan İlayda Gökpızar, ağır yaralandı.