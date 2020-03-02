40 km arayla çifte vahşet

Ankara’da dün sabah Hasan Sulugöz (40), kiraladığı otomobille ayrı yaşadığı eşi Gamze Sulugöz’ün (30) Kahramankazan’daki evinin önüne gitti. Pusuya yatan cani koca, bir lokantada çalışan ve işine gitmek için dışarı çıkan kadının önünü kesti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından aynı araçla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

KAPIYI KÜÇÜK OĞLU AÇTI



Keçiören’deki evine dönen saldırgan, 5 yaşındaki oğlunun yanında aynı tüfekle kendini vurdu. Katil zanlısını yakalamak için evine giden polis ekiplerine kapıyı babasının intiharına tanık olan küçük çocuk açtı. Saldırganın kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak 112 ekiplerinin tüm çabalarına rağmen yaralı şahıs kurtarılamadı. Acı haberi alan biri kız 3 çocuğu da olay yerine geldi. Gözyaşlarına boğulan çocukları, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Gamze Sulugöz’ün (solda) şikayeti üzerine Hasan Sulugöz (sağda) hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

BİR SİLAHA SAHİP ÇIKAMADIN



Hasan Sulugöz’ün sinir krizi geçiren büyük oğlu, babasının ölümüne tanık olan küçük kardeşine “Bir silaha sahip çıkamadın” diye bağırdı.

(AA - İHA)