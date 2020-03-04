4 Mart Dünya Obezite Günü nedir? Obezite nedir, tedavisi nasıldır? İşte yanıtı

Obezite nedir, tedavisi nasıldır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü olarak kutlanıyor. Obeziteye dikkat çekmek için paylaşımlar yapılıyor. Fazla kilo ve obezite yüzünden her yıl en az 3,4 milyon kişi hayatını kaybediyor. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riski; beden kütle indeksinin (BKİ) artmasına bağlı olarak giderek artıyor.

4 MART DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ NEDİR?

Dünya genelinde obeziteyle mücadeleye dikkat çekmek için 4 Mart tarihi, Dünya Obezite Günü olarak kutlanıyor. Obeziteye ve obeziteye bağlı sağlık sorunlarına önlem almak için 4 Mart'ta obezite ile ilgili bilgilendirici faaliyetler yapılıyor.

OBEZİTE NEDİR, NEDEN OLUR?

Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Obezite, besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fiziksel aktivite ile tüketilen enerji miktarını aştığı durumda ortaya çıkar.

Obezite; besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması (%20 veya daha fazla) sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

OBEZİTE NEDEN OLUR?

- Yanlış beslenme alışkanlıkları

- Yetersiz fiziksel aktivite

- Yaş

- Cinsiyet

- Eğitim düzeyi

- Sosyo-kültürel etmenler

- Gelir durumu

- Hormonal ve metabolik etmenler

- Genetik etmenler

- Psikolojik problemler

- Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama

- Sigara- alkol kullanma

- Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.)

- Doğum sayısı ve doğumlar arası süre

OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU RAHATSIZLIKLAR

- Yüksek Tansiyon

- Uyku Apnesi

- Kalp Hastalıkları

- Kalp krizi

- Kalp yetmezliği

- Ritim bozuklukları

- Kanserler

- Endometrium kanseri

- Serviks kanseri

- Over kanseri

- Meme kanseri

- Kolorektal (Kalın barsak) kanserler

- Yemek borusu kanseri

- Pankreas kanseri

- Safra kesesi kanseri

- Karaciğer kanseri

- Böbrek kanseri

- Tiroid kanseri

- Prostat kanseri

- Non-Hodgkin’s lenfoma

- Multiple myelom

- Lösemi

- Böbrek hastalıkları

- Alzheimer

OBEZİTE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-Tıbbi Beslenme (Diyet) Tedavisi

- Egzersiz Tedavisi

- Davranış değişikliği tedavisi: Kendi kendini gözlemleme, Uyaran kontrolü, Alternatif davranış geliştirme, Pekiştirme, kendi kendini ödüllendirme, Bilişsel yeniden yapılandırma, Sosyal destek

- Farmakolojik tedavi: Obezite tedavisinde kullanılacak ilaçlar hafif ve orta derecede ağırlık fazlalığı olan bireyler için uygun değildir. Kullanılan ilaçların, sağlık yönünden güvenirliliğinin saptanmış olması, obeziteye neden olan etiyolojiye uygun bir etki göstermesi, kısa ve uzun dönemde önemli yan etkisinin olmaması ve bağımlılık yapmaması ve bu tür ilaçların mutlaka hekim tavsiyesi ve kontrolünde kullanılması gerekliliği büyük önem taşımaktadır.

- Cerrahi tedavi