39 kişilik ekip tarafından kayıp olarak aranıyordu... Bu halde bulundu!

İlçeye bağlı Korkmaz Mahallesi'nde oturan Ali Bolat, sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için Domuz Deresi mevkiine götürdü. Her zaman döndüğü saatte eve dönmeyen Bolat'ın ailesi endişelenerek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Çardak jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 14 jandarma ile 25 güvenlik korucusu bölgeye sevk edildi. 39 kişilik ekip, Ali Bolat'ı Domuz Deresi mevkiindeki ormanlık alanda bir ağacın gölgesinde uyurken buldu. Gözünü açtığında karşısında askerler görünce şok olan Ali Bolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA