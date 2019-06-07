  • $5,7812
  • 6,5295
  • 248.195
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
07 Haziran 2019 Cuma 00:40 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 00:40

39 kişilik ekip tarafından kayıp olarak aranıyordu... Bu halde bulundu!

39 kişilik ekip tarafından kayıp olarak aranıyordu... Bu halde bulundu!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, hayvan otlatmaya giden ve geri dönmeyen Ali Bolat (50), ihbarla bölgeye sevk edilen 39 kişilik ekip tarafından ağacın dibinde uyurken buldu.

İlçeye bağlı Korkmaz Mahallesi'nde oturan Ali Bolat, sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için Domuz Deresi mevkiine götürdü. Her zaman döndüğü saatte eve dönmeyen Bolat'ın ailesi endişelenerek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Çardak jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 14 jandarma ile 25 güvenlik korucusu bölgeye sevk edildi. 39 kişilik ekip, Ali Bolat'ı Domuz Deresi mevkiindeki ormanlık alanda bir ağacın gölgesinde uyurken buldu. Gözünü açtığında karşısında askerler görünce şok olan Ali Bolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA

Bayılttığı Adama Araba Çarpmasın Diye Bakın Ne Yaptı

<p>TM Dijital Haber Merkezi</p> <p>SpaceX´in CRS-17 Dragon uzay aracı, pazartesi akşamı ayrıldığı

SpaceX´in Uzay Kargo Aracı Dünya´ya Geri Döndü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.