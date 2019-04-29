Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili çalışmaların Meclis gündeminde görüşülmesi bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme alınacak konuların başında yer aldığını belirtmişti. Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı? 3600 ek gösterge Meclis'te görüşüldü mü? 3600 ek gösterge hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor.

3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı?

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini talep etti. TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'TE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

3600 ek gösterge içim gözler Meclis'te. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmalarının, yakın zaman içerisinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bu sayede memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak.

KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.