31 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

Şans oyunu seven binlerce vatandaş Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Haftada 2 kez yapılan çekiliş Çarşamba ve Cumartesi günler gerçekleşiyor. Çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) noter huzurunda yapıyor. Cumartesi günü yapılan çekilişi 6 bilen sayısı olmadığı için büyük ikramiye devretmişti. 31 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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31 TEMMUZ 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

31 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 7, 19, 20, 26, 30, 37

27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

27 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 05, 18, 19, 20, 29, 46

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.