300 bin aracı inceleyen polis, çeteyi çökertti! Bangledeşli kaçakçılardan kâr payı cinayeti

Maktulün feci şekilde dövüldüğü, el ve ayaklarının da bağlı olduğu belirlendi. Cinayet dedektifleri cesedin bulunduğu bölgedeki iki Plaka Tanıma Sistemi noktası arasında geçiş yapan 300 bin aracı incelemeye aldı. 4 aylık araştırma sonunda 6 dakikalık yolu 10 dakikada geçtiği anlaşılan şüpheli aracın sahibinin insan kaçakçılarıyla da irtibalı olduğu saptandı.

‘PARAYI PAYLAŞAMADIK’



İstanbul ve Çorum’daki 7 adrese baskın yapıldı. 8’i Bangledeş uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Bazı şüpheliler, maktulü İstanbul Fatih’teki bir evde insan tacirliğinden kazandıkları paraları paylaşırken çıkan tartışmada öldürdüklerini, sonra da araçla Kocaeli’ye attıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.

AA - DHA