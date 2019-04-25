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  3. 30 metre derinlikteki kokurdana inip, inceleme yaptılar

30 metre derinlikteki kokurdana inip, inceleme yaptılar

30 metre derinlikteki kokurdana inip, inceleme yaptılar

Bartın'ın Ulus ilçesinde yer alan, 30 metre derinliğindeki kokurdana, ilk kez mağara araştırma ekibi girdi. Mağarada fotoğraflar çekilerek, incelemelerde bulunuldu.

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Ulukaya köyü sınırları içindeki Kadıharmanı mevkisinde bulunan kokurdana, ilk kez mağara araştırma ekibi girdi. Anadolu Speleoloji (Mağara Bilimi) Grubu Derneği üyeleri, Ulus ilçesine gelerek, sarkıttıkları halatlarla 30 metre derinliği olan kokurdana inip, fotoğraf çekti. 5 kişilik ekip, mağarada incelemelerde bulundu.

DHA

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