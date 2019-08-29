30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları haberimizde! İşte resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli, kısa ve uzun mesajları araştırılıyor. Milli bayramlar her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Okullarda bu önemli günlerle ilgili çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı da coşku ile karşılanan bayramlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar bu önemli günde sevdiklerine mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden kutlama resimleri yayınlıyorlar. Haberimiz içerisinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarına ulaşabilirsiniz.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Ne mutlu Türküm diyene! Zafer Bayramımız kutlu olsun!.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun ne mutlu Türküm diyene

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 97. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Ülkemizin tarihteki büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer bayramı milletimizin dirlik ve birliği için, barış ve refahı için kutlu olsun.