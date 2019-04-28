3 Mayıs BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel kataloğu yayınlandı!

3 Mayıs BİM aktüel ürünler listesinde neler var? herkes tarafından merak ediliyor. BİM aktüel kataloğu yayınlandı. BİM müşterileri tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile tüketicileri sevindiriyor. Kaliteleri ve güzel ürünleri indirimli fiyatlarla müşterileriyle buluşturan BİM'de aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu. BİM'de bu hafta en dikkat çekici ürün Philips buhar kazanlı ütü olarak bekleniyor. Philips buhar kazanlı ütü 459,00 TL'den satılacak. 3 Mayıs BİM aktüel ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte BİM aktüel kataloğu....

3 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Philips buhar kazanlı ütü 459,00 TL'den, Luxell nostaljik turbo fırın 199,00 TL'den, dik durabilen ışıklı süpürge 189,00 TL'den, Smart türk kahvesi makinesi 199,00 TL'den, Blender seti 189,00 TL'den ve Fakir çay makinesi 139,00 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI!



BİM 30 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 30 Nisan aktüel ürünler listesinde bu hafta Riviera Zeytinyağı Sırım 5 lt 74,50 TL'den, Ayçiçek Yağı Kırlangıç 4,5 lt 29,50 TL'den, Ceviz Yağı Çotanak 1 lt 14,95 TL'den, Sızma Zeytinyağı Cam Sırım 500 ml 14,95 TL'den, Fıçı Üzüm Sirkesi Tariş 500 ml 4,75 TL'den ve Türk Kahvesi Kuru Kahveci Mehmet Efendi 250 g 14,50 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.