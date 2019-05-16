3 dakika içinde otomobilin arka kapılarını çaldılar

Bayrampaşa'da meydana gelen hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, Celal Demir Bilek isimli vatandaş otomobilini evinin önüne park etmek istedi. Evinin önünde boş park yeri bulamayan Bilek aracını evinden biraz ileride bulunan iş yerinin önüne park etti. Sabah saat 06.30 sıralarında eldivenli ve yüzleri maskeli 2 hırsız arabanın yanına geldi. Etrafı kolaçan eden hırsızlar önce aracın ön camını patlatarak araca bindi. Ardından aracın kapılarına yönelen hırsızlar 2 arka kapıyı 3 dakika içinde söktü. Kapıları kolayca yerinden çıkaran hırsızlar kayıplara karıştı.

"Güleyim mi ağlayayım mı ben de şaşırdım"

Durumu haber aldığı anda arabasına koşan Bilek ise "Arabanın başına geldiğim zaman birden afalladım olduğum yerde kaldım, dondum kaldım yani. Ne olduğunu şaşırdım. Nasıl olur ya dedim. Kapıyı götürüyorlar, götürmüşler yani. Kapı yok şok içinde kaldım. Diğer tarafta açıktı o kapıyı da götürmüşlerdi. Aslında arabamda klima var ama belki yeni moda olabilir, klimayı çalıştırmadan serin serin seyahat edeceğiz. Güleyim mi ağlayayım mı ben de şaşırdım. Çok profesyonelce yapmışlar bunu. Çok fazla zarar vermeden sökmüşler kapıyı" dedi.

Polis maskeli hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA