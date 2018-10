3. Antalya Dijital Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı!

Türkiye’nin cari açığını kapatma konusunda önemli bir rol üstlenen sektörlerin başında gelen turizmde, yepyeni bir dönem başlıyor: Dijital dönüşüm. Türkiye’de ilk defa turizmde dijital dönüşümün konuşulmasına imkan tanıyan ve turizmde gelir artışına önemli bir katkı sunmayı hedefleyen CRM Medya , 10 Ekim Çarşamba günü Antalya Su Otel’de, Antalya Dijital Zirvesi’ni düzenleyecek. Türkiye’nin ekonomik, uluslararası, sosyal ve diplomatik gücü olan turizm sektörünün dijital dünyaya yansımasını ortaya koymak üzere bu yıl 3. kez düzenlenecek zirvede, 12 konuşmacı yer alacak. Otel sahibi-otel müdürü, otel satış pazarlama müdürü, seyahat acentalarından üst düzey yönetici gibi 1000’in üzerinde katılımcının yer alacağı zirvede, 8 saat boyunca konferans, panel ve eğitimler gerçekleşecek. Moderatörlüğünü ünlü Yazar ve Seslendirme Sanatçısı Yekta Kopan ’ın gerçekleştireceği zirvenin bu seneki ana teması: “Digitalization - Dijital dönüşüm ve turizme etkileri” olacak.



“Turizmin geleceği dijitalde! Peki, ya siz neredesiniz?” sorusuna yanıt bulunacağı zirvede, ayrıca turizm sektöründe dijital pazarlama kanalları kullanılarak nasıl satış yapılabileceğinin detayları masaya yatırılacak. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte, son zamanlarda ekonomiye dair yaptığı yorumlarla büyük ses getiren Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Ekonomi, Finans, Teknoloji ve Siz” konuşmasında “Karşılaştırmalı Türk Ekonomisi – Geçmişi Şimdisi Geleceği , Ticaret Savaşları Amerika Çin Savaşı , Şehirler, Ülkeler, Teknolojiler Öncesi Şimdisi Sonrası , Otomasyon , Yapay Zeka , Biyoteknoloji , Uzay ve Sizin Geleceğiniz” konularına değinecek. Bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve sektörün duayen isimlerinden Gazeteci Serdar Kuzuloğlu ise “Fırtına Yaklaşırken: Dijitalleşen Dünyada Turizm Sektörüne Bakış” başlığıyla bilişim sektöründeki son gelişmelerin turizm sektöründeki etkilerini dinleyicilerle paylaşacak. Turizm sektörünün öncü isimlerinden Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise zirve kapsamında düzenlenecek panelde; turizmde 100 milyon turist, 100 milyar Dolar hedefinin dijital dönüşümle nasıl mümkün olacağını anlatacak. Dijital dönüşüm ve turizme etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı zirve hakkında açıklamalarda bulunan CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer , “Tüm sektörler giderek dijital dünyanın içerisinde yer almaya başladılar. Artık dünya sanayi 4.0 kavramına geçmiş durumda. Türkiye de turizm sektöründe 4.0’a geçmeli! Turizmde dijitalizasyon şart! Eğer turizmde bu ivmeyi sağlayabilirsek hem Türkiye’nin marka değerini arttırabiliriz hem de daha yüksek gelirli, A plus hizmet almak isteyen hedef kitleleri Türkiye’ye çekebiliriz. Dijital dönüşümü sağlayan her işletme marka değerini artıracağı gibi ülkemizin dünyadaki turizm marka algısını oluşturacaktır.” dedi. Neredekal.com Founder CEO Özkan Hacıoğlu , Ekonomi Programcısı Hande Berktan , AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı , Kilit Group Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit , Ligatus Ülke Müdürü Emre Faks , MedyaNet Reklam Satış Direktörü Metin Güleç , Admatik Reklam Grup Başkanı

Savaş Yılmazer, Onedio VP of Sales Aytek Açık olmak üzere kendi alanlarının uzman isimleri üst düzey konuşmacılar da sunumlarıyla zirvede yerini alacak.