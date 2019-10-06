29 Ekim kısa şiirleri ve sözleri haberimizde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri Cumhuriyet Bayramına az bir zaman kala merak ediliyor. 29 Ekim şiirleri kısa 2-3-4 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri Cumhuriyet Bayramına az bir zaman kala merak ediliyor. 29 Ekim şiirleri kısa 2-3-4 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri araştırılıyor.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
Bayramda olacak etkinliklerde görev alacak olan öğrenciler şimdiden şiirleri araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra ilkokul ve ortaokul sınıflarında okuyan öğrenciler için ise öğretmenleri tarafından 29 ekim şiirleri ödevleri verilmeye başladı.
Bayramın yaklaşması ve 29 ekim şiirlerine ilginin artması ile birlikte bizde en güzel 29 ekim şiirlerini bir araya getirdiğimiz bir sayfa oluşturduk.
Bu sayfa üzerinden okul öncesi, ilkokul (1. 2. 3. 4. sınıflar), ortaokul (5. 6. 7. 8. sınıflar), lise düzeyinde Cumhuriyet Bayramı şiirlerine ulaşabilir ve bunlar arasından seçim yapabilirsiniz. Şiirler arasında kısa olarak nitelendirebileceğimiz 1,2,3 kıtalık ve uzun diyebileceğimiz 4,5,6,7 kıtalık şiirler de yer almaktadır.
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
CUMHURİYET
Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.
Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.
İsmail Hakkı SUNAT
CUMHURİYET
Bayrağımız çekilmiştir göğe,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmayız namerde.
Atatürk'ün armağanı bu vatan,
İzinden yürürüz hep Ata'm.
Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle şenlendi vatan.
Ata'mın aziz kılıcı,
Kesti bitirdi savaşı,
Getirdi büyük barışı,
Cumhuriyettir tek kurtarıcı.
29 EKİM
Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde,
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz ekimi
Karşılarız neşeyle,
Çünkü bu günde erdik
Büyük Cumhuriyete.
Yürüyün arkadaşlar,
Hep ileri koşalım.
Bugün bayramımız var.
Gelin bayramlaşalım.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
BUGÜN
Durmadan dalgalanır şanlı bayrağım ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Ufuklar gül açsın, gülsün toprığım ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Ağaçlar bezensin, dallar süslensin .
Bahçeler donansın, güller süslensin .
Ata'nın açtığı yollar süslensin .
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Yurt için savaşmak bir şanlı düğün ,
Yaşamak duygusu her şeyden üstün ,
İstiklal sevdası ufkumuzda gün ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür .
Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür .
Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Ata'mız her zaman kalbimizde hız ,
Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız ,
Şölenler kurulsun, içilsin kımız .
Yurdumun en büyük bayramı bugün .
Kanım toprağa katanımız var ,
Bayrağın altında yatanımız var ,
Destanlar kaynağı vatanımız var ,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
29 ekim cumhuriyet bayramı şiirleri okul öncesi ve ilkokul
CUMHURİYET
Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
CUMHURİYET BAYRAMIN KUTLU OLSUN TÜRKİYE
Olanca gücümüzle
Haykırırız sevinçle
Cumhuriyet bayramın
Kutlu olsun Türkiye
EY HÜRRİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
cumhuriyet bayramı şiirleri lise
KUTLU OLSUN
Hep bir yürek olalım,
Unutmadan yarını,
Kutlu olsun herkese,
Cumhuriyet Bayramı.
OLMASAYDI CUMHURİYET
Olmasaydı cumhuriyet,
Ne yapardı bu millet.
Özgürlüğün tadında,
Hayat olmazdı elbet.
Duysun bütün dünya
Bu mutlu günümüzde,
Sen rahat uyu atam
Gençlik senin izinde.
YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
CUMHURİYET
Atamın yadigârı,
Milletine armağanı,
Şehidimin bayrağı,
Şanlı cumhuriyet.
Kimsesizlerin sığınağı,
Halkımım dayanağı,
Özgürlüğün kaynağı,
Kutlu cumhuriyet.
CUMHURİYET
Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana
Adın bile veriyor bahtiyarlık insana
Seviyoruz biz seni canımızdan ileri
Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri
Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız
Damarımızda saklıdır,senin için kanımız
Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET
Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…
29 EKİM
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
29 EKİM
Bizim için bir neşe,
Sizler için bir neşe,
Bütün insanlık için bir neşe,
Geldi Cumhuriyet bayramı.
Okullarda, evlerde
Dalgalanır her gece
Onum al rengini herkes tanır elbette,
Bütün bir dünya tanımassa neyine?
Haydi koşalım okula,
Bu özel günü
Bütün okul kutlayalım
Cumhuriyet bayramını.
Sende dalgalan,
Sende hatırla bu özel günü.
Atatürk'ün bizler için kazandığı cumhuriyeti.
DİLARA ÇAKIR
29 ekim şiirleri
YAŞASIN CUMHURİYET
Büyük özveriyle; büyük azimle verildi
Vatan için,kurtuluş için bu uğurda bu savaş
Her şehirden insanlar, bir anadan kardeşti
Karın aç, ne ekmek var? ne de aş...
Geç bilinen o ki, dünyada kimsemiz yokmuş
Bize el diye uzatılan mızrakmış, okmuş
Dost gözü ile bakıp, insan sandıklarımız
Bizi kalpten vurmuş, akrep olup sokmuş...
Büyük azim sonunda, zorla ulaşıldı
Zafer için, vatan için, canla başla savaşıldı
Atam sen rahat uyu, daim kalbimizdesin
Başarıya ulaşmak için, ''çok çalışın'' dersin...
Her cumhuriyet bayramında, başımızda sensin
Hiçbir şeye değişmeyiz, kesilmez hiç sesin
Aldığımız her nefeste, çarpan kalbimizdesin
Geçsin kasım ayları, unutmayız seni bilesin...
Cumhuriyet bayramında, şenlik var
Unutulmaz yaşanır, üçgün üç gece
''Atam izindeyiz, yaşasın cumhuriyet''
Budur dudaklardan dökülen, mükerrer hece...
BİZ CUMHURİYETİZ
Cumhuriyetin çocuklarıyız biz !
Cumhuriyetin armağan edilen topraklarında,
Ata'mın emanetçisiyiz biz !
Biz cumhuriyetiz !
Atatürk'üm kurdu cumhuriyeti,
Kahraman milletim sonsuzca sahiplendi.
Yurdumda barış ve sevgi ilkesi,
Cumhuriyetin ışığıyla sardı kardeşliği.
Biz cumhuriyetiz !
Ata'mın emanetçisiyiz biz !
Analarıyız, babalarıyız, çocuklarıyız biz !
Toprağımız uğruna düşen kanın mirasçısıyız biz !
Uğruna atalarımızın yürüdüğü istiklal yolunda,
Dünya'nın Türk'ün kahramanlığıyla tanıdığı biz
Vatan, bayrak sevgisiyle, mutlu yarınlarımızda,
Cumhuriyetin nöbetçisiyiz biz !
Biz cumhuriyetiz!
Berkan Selhan
cumhuriyet bayramı şiirleri
YAŞASIN ULUSUMUZ
Biz bu yurdun eti,kemiği,
Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.
Liderimiz Atatürk ve ordusu,
Yoktu hiçbirinin korkusu.
Günler,aylar,yıllar
Ne fark eder onlara
Durmadan yıkılmadan
Savaştılar hiç korkusuz
Şanlı büyük ordumuz,
Duydu bütün ulus.
O gün bugündür kutlanır,
Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..