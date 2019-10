29 Ekim kısa şiirleri ve sözleri haberimizde

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri Cumhuriyet Bayramına az bir zaman kala merak ediliyor. 29 Ekim şiirleri kısa 2-3-4 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri araştırılıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

Bayramda olacak etkinliklerde görev alacak olan öğrenciler şimdiden şiirleri araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra ilkokul ve ortaokul sınıflarında okuyan öğrenciler için ise öğretmenleri tarafından 29 ekim şiirleri ödevleri verilmeye başladı.

Bayramın yaklaşması ve 29 ekim şiirlerine ilginin artması ile birlikte bizde en güzel 29 ekim şiirlerini bir araya getirdiğimiz bir sayfa oluşturduk.

Bu sayfa üzerinden okul öncesi, ilkokul (1. 2. 3. 4. sınıflar), ortaokul (5. 6. 7. 8. sınıflar), lise düzeyinde Cumhuriyet Bayramı şiirlerine ulaşabilir ve bunlar arasından seçim yapabilirsiniz. Şiirler arasında kısa olarak nitelendirebileceğimiz 1,2,3 kıtalık ve uzun diyebileceğimiz 4,5,6,7 kıtalık şiirler de yer almaktadır.

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

CUMHURİYET

Bayrağımız çekilmiştir göğe,

Bir daha inmeyecektir yere,

Biz verirsek el ele,

Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk'ün armağanı bu vatan,

İzinden yürürüz hep Ata'm.

Düşmandı yurdumuzdan kaçan,

Cumhuriyetle şenlendi vatan.

Ata'mın aziz kılıcı,

Kesti bitirdi savaşı,

Getirdi büyük barışı,

Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

29 EKİM

Cumhuriyet bayramı

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi

Karşılarız neşeyle,

Çünkü bu günde erdik

Büyük Cumhuriyete.

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var.

Gelin bayramlaşalım.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

BUGÜN

Durmadan dalgalanır şanlı bayrağım ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Ufuklar gül açsın, gülsün toprığım ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin .

Bahçeler donansın, güller süslensin .

Ata'nın açtığı yollar süslensin .

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün ,

Yaşamak duygusu her şeyden üstün ,

İstiklal sevdası ufkumuzda gün ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür .

Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür .

Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Ata'mız her zaman kalbimizde hız ,

Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız ,

Şölenler kurulsun, içilsin kımız .

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Kanım toprağa katanımız var ,

Bayrağın altında yatanımız var ,

Destanlar kaynağı vatanımız var ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

CUMHURİYET

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

CUMHURİYET BAYRAMIN KUTLU OLSUN TÜRKİYE

Olanca gücümüzle

Haykırırız sevinçle

Cumhuriyet bayramın

Kutlu olsun Türkiye

KUTLU OLSUN

Hep bir yürek olalım,

Unutmadan yarını,

Kutlu olsun herkese,

Cumhuriyet Bayramı.

OLMASAYDI CUMHURİYET

Olmasaydı cumhuriyet,

Ne yapardı bu millet.

Özgürlüğün tadında,

Hayat olmazdı elbet.

Duysun bütün dünya

Bu mutlu günümüzde,

Sen rahat uyu atam

Gençlik senin izinde.

YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

CUMHURİYET

Atamın yadigârı,

Milletine armağanı,

Şehidimin bayrağı,

Şanlı cumhuriyet.

Kimsesizlerin sığınağı,

Halkımım dayanağı,

Özgürlüğün kaynağı,

Kutlu cumhuriyet.

CUMHURİYET

Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana

Adın bile veriyor bahtiyarlık insana

Seviyoruz biz seni canımızdan ileri

Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri

Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız

Damarımızda saklıdır,senin için kanımız

Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET

Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET

29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

29 EKİM

Bizim için bir neşe,

Sizler için bir neşe,

Bütün insanlık için bir neşe,

Geldi Cumhuriyet bayramı.

Okullarda, evlerde

Dalgalanır her gece

Onum al rengini herkes tanır elbette,

Bütün bir dünya tanımassa neyine?

Haydi koşalım okula,

Bu özel günü

Bütün okul kutlayalım

Cumhuriyet bayramını.

Sende dalgalan,

Sende hatırla bu özel günü.

Atatürk'ün bizler için kazandığı cumhuriyeti.

DİLARA ÇAKIR

YAŞASIN CUMHURİYET

Büyük özveriyle; büyük azimle verildi

Vatan için,kurtuluş için bu uğurda bu savaş

Her şehirden insanlar, bir anadan kardeşti

Karın aç, ne ekmek var? ne de aş...

Geç bilinen o ki, dünyada kimsemiz yokmuş

Bize el diye uzatılan mızrakmış, okmuş

Dost gözü ile bakıp, insan sandıklarımız

Bizi kalpten vurmuş, akrep olup sokmuş...

Büyük azim sonunda, zorla ulaşıldı

Zafer için, vatan için, canla başla savaşıldı

Atam sen rahat uyu, daim kalbimizdesin

Başarıya ulaşmak için, ''çok çalışın'' dersin...

Her cumhuriyet bayramında, başımızda sensin

Hiçbir şeye değişmeyiz, kesilmez hiç sesin

Aldığımız her nefeste, çarpan kalbimizdesin

Geçsin kasım ayları, unutmayız seni bilesin...

Cumhuriyet bayramında, şenlik var

Unutulmaz yaşanır, üçgün üç gece

''Atam izindeyiz, yaşasın cumhuriyet''

Budur dudaklardan dökülen, mükerrer hece...

BİZ CUMHURİYETİZ

Cumhuriyetin çocuklarıyız biz !

Cumhuriyetin armağan edilen topraklarında,

Ata'mın emanetçisiyiz biz !

Biz cumhuriyetiz !

Atatürk'üm kurdu cumhuriyeti,

Kahraman milletim sonsuzca sahiplendi.

Yurdumda barış ve sevgi ilkesi,

Cumhuriyetin ışığıyla sardı kardeşliği.

Biz cumhuriyetiz !

Ata'mın emanetçisiyiz biz !

Analarıyız, babalarıyız, çocuklarıyız biz !

Toprağımız uğruna düşen kanın mirasçısıyız biz !

Uğruna atalarımızın yürüdüğü istiklal yolunda,

Dünya'nın Türk'ün kahramanlığıyla tanıdığı biz

Vatan, bayrak sevgisiyle, mutlu yarınlarımızda,

Cumhuriyetin nöbetçisiyiz biz !

Biz cumhuriyetiz!

Berkan Selhan

YAŞASIN ULUSUMUZ

Biz bu yurdun eti,kemiği,

Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.

Liderimiz Atatürk ve ordusu,

Yoktu hiçbirinin korkusu.

Günler,aylar,yıllar

Ne fark eder onlara

Durmadan yıkılmadan

Savaştılar hiç korkusuz

Şanlı büyük ordumuz,

Duydu bütün ulus.

O gün bugündür kutlanır,

Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..