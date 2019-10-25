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  3. 29 Ekim şiirleri haberimizde! İşte kısa, 2 kıtalık, 3 kıtalık 29 Ekim şiirleri ve sözleri

29 Ekim şiirleri haberimizde! İşte kısa, 2 kıtalık, 3 kıtalık 29 Ekim şiirleri ve sözleri

29 Ekim şiirleri haberimizde! İşte kısa, 2 kıtalık, 3 kıtalık 29 Ekim şiirleri ve sözleri

29 Ekim şiirleri, bu önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözleri araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 29 Ekim, salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar bu önemli günü her sene coşku ile karşılıyorlar. Öğretmenler, öğrencilerine günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. Bu ödevler arasında en çok verilen şiirler oluyor. En güzel 29 Ekim şiirlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözleri araştırılıyor. 29 Ekim şiirleri, bu önemli güne az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Her yıl büyük bir coşku ile karşılanan bayram, 2019 yılında Salı günü kutlanacak. Yurt genelinde resmi tatil olacak. 28 Ekim Pazartesi günü birçok kurumda yarım gün mesai yapılacak. Vatandaşlar etkinliklerde yer vermek için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimizde yer alıyor.

29 EKİM ŞİİRLERİ

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

Cumhuriyet

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

CUMHURİYET

Atamın yadigârı,

Milletine armağanı,

Şehidimin bayrağı,

Şanlı cumhuriyet.

Kimsesizlerin sığınağı,

Halkımım dayanağı,

Özgürlüğün kaynağı,

Kutlu cumhuriyet.

Cumhuriyet

Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana

Adın bile veriyor bahtiyarlık insana

Seviyoruz biz seni canımızdan ileri

Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri

Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız

Damarımızda saklıdır,senin için kanımız

Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET

Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…

29 Ekim

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

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