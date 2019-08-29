29 Ağustos 2019 günlük burç yorumları! Burcunuz bugün size ne anlatıyor?

29 Ağustos 2019 günlük burç yorumları arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Özellikle astrolojiye ilgi duyanlar güne başlarken ilk olarak burç yorumlarını okuyor. Bugün hangi burçlar nelere dikkat etmeli? Aslanlar bugün kararsızlıklarına son veriyor. Kova burcunun dik duruşu dikkat çekiyor. 29 Ağustos koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumları haberimizde yer alıyor..

KOÇ BURCU 29 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aileniz için sorumluluk almanız gerekebilir. Hatta sevgiliniz ya da eşiniz için fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz duygusal ilişkinizle ilgili problemlerin yoğunlaşacağını gösteriyor. Akşam saatlerinde kalabalık ortamlarda bulunabilir, dikkatleri üzerinize toplayabilir ve hoş saatler geçirebilirsiniz.