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08 Haziran 2019 Cumartesi 09:04 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:10

28'inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

28'inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara´da, yalnız yaşadığı 28´inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´ndeki sitede meydana geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28´inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Güler'in düştüğünü gören sitenin güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Baldur Güler´in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Hakan Baldur Güler´in, Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler´in oğlu olduğu belirtildi.

(DHA)

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