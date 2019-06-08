08 Haziran 2019 Cumartesi 09:04 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:10
28'inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
Ankara´da, yalnız yaşadığı 28´inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti.
Olay, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´ndeki sitede meydana geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28´inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Güler'in düştüğünü gören sitenin güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Baldur Güler´in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Hakan Baldur Güler´in, Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler´in oğlu olduğu belirtildi.
(DHA)