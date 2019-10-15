28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2019 yarım gün mü?

"28 Ekim resmi tatil mi?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı? Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Her yıl coşku ile karşılanan Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim 2019 yılında salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar resmi tatilin kaç gün olacağını merak ediyorlar.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM NE ZAMAN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2019 yılında salı günü kutlanacak. 29 Ekim resmi tatiller içerisinde yer almaktadır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.