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27 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli operasyonla yakalandı

27 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli operasyonla yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 27 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sami T. (44), polis tarafından yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 27 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Sami T.'nin Bostanlı Mahallesi 1783 Sokak'taki bir dairede olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, ayrıca hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sami T.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskında gözaltına alınan Sami T.'nin üzerinden, başka birisi adına ait kendi fotoğrafını yapıştırdığı sürücü belgesi ve kimlik çıktı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Sami T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(DHA)

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