Oyna Kazan 26 Haziran editörün kıyağı ve ipucu sorusu

26 Haziran Oyna Kazan editörün kıyağı ve ipucu sorusu yayınlandı mı? Herkesin merakla beklediği soru yanıt bekliyor. Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Yarışmada sorulara doğru cevap veren bireyler bir sonraki soruya geçme hakkı kazanıyorlar. Saat 19:00’da ve 21:30’da yapılacak olan yarışma için ipucu sorusu ve editörün kıyağını araştıran yarışmacılar haberimiz içerisinden ulaşabilirler.

Oyna Kazan ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Oyna Kazan 26 Haziran editörün kıyağına haberin devamından ulaşabilirsiniz.