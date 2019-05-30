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30 Mayıs 2019 Perşembe 18:27 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:15

Gaziantep'de zeytinlik ve arpa tarlasında yangın çıktı

Gaziantep'de zeytinlik ve arpa tarlasında yangın çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 250 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Örtülü Mahallesi Köleminin çiftliği ve çevresinde bulunan 250 dönümlük buğday ekili alanda yangın çıktı. Buğday toplama makinesinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

250 dönümde ekili olan buğday kül oldu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen toplam 250 dönümde ekili olan buğday tamamen kül oldu. Büyük maddi kayba yol açan yangının kesin sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri incelemesini sürdürüyor.

 

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