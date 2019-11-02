25 bin kamu binası 'Sıfır Atık'a geçti

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla’ temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan katıldı. Erdoğan konuşmasında “2019 itibariyla 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önceden yakaladık” dedi.

Bir gömlek için 2700 lt su

Doğanın korunması için bireylere ve endüstriye sorumluluklar düştüğünü belirten Emine Erdoğan, dünyayı en çok kirleten endüstri sıralamasında tekstilin 2’nci olduğunu, buna rağmen tekstil üretiminin son 15 yılda dünyada 2 katına çıktığını vurguladı. Erdoğan, “Bir pamuklu gömleğin üretimi için 2700 litre su kullanılıyor. Hızlı moda anlayışı yerine ömrü uzun kıyafetlere dönüşü başlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Çevre ödülleri dağıtıldı

Ambalaj atıklarına değinen ve “2017’de sadece plastik ambalaj atığı üç milyon tonun üzerindeydi” diyen Erdoğan, yılın çevreci ödüllerini de verdi. ‘Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü’nün Sincan, Alanya, Pendik, Bucak ve Yeşilyurt Belediyeleri kazandı. Özel sektör kategorisinin kazananı da Arçelik oldu.

‘Kullan-at anlayışı ilkel yaşam tarzıdır’

Sıfır Atık projesinin dünyadaki en büyük yatırım olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Kullan-at, giy-at diye büyük bir başarı gibi sunulan yaşam tarzlarının aslında ne kadar ilkel olduğunu acilen fark etmemiz lazım” şeklinde konuştu.