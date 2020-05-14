24 saatte hayat kurtaran rekor! Mehmet Efe için yaşam seferberliği

Bursa’da karaciğer yetmezliği bulunan Mehmet Efe Acar’ın (8) durumu iki hafta önce ağırlaştı. Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan çocuğa acil doku nakli yapılması gerekince sağlık çalışanları ve ailesi seferber oldu. Ancak yakın akrabaların organ uyumluluk testleri negatif çıktı. Küçük Mehmet Efe için babasının amcasının oğlu Murat Acar (19) gönüllü oldu. Sokağa çıkma yasağına rağmen UÜ Organ Nakli Koordinatörlüğü, Etik Kurulu ve İl Sağlık Müdürlüğü ‘acil’ koduyla toplandı. Doku nakline onay çıktı.

AYNI GÜN NAKİL



Hayati tehlikesi bulunan çocuğa yapılan Kovid-19 testinin sonucu çok kısa sürede çıkarıldı. Donör de hızlıca ameliyata alındı. Aynı gün gerçekleştirilen nakil sayesinde Mehmet Efe Acar, hayata bağlandı.

BÜROKRATİK İŞLEMLER JET HIZIYLA AŞILDI



Organ bağışlarında birçok bürokratik işlem olduğunu hatırlatan UÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Bağışı yapan kişi yakın akraba da değil. Bu durumlarda işlemler zaman alır. Ama kısa sürede çözüp ameliyata girdik” dedi.

AA