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  3. 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri listesi

24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri listesi

24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri listesi

A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Her hafta Salı ve cumartesi günleri markete yeni ürünler geliyor. Haftanın fırsatları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 27 Ekim’de Samsung 40N5000 FULL HD TV 1.999 TL’den, Singer promise 1408 dikiş makinesi 399 TL’den satışa çıkarılıyor. Kataloğun detayları haberimizde sizlerle.

A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 24 Ekim 2019 A101 aktüel ürünleri nelerdir? Bu hafta kataloğunda Samsung 40N5000 FULL HD TV 1.999 TL, Singer promise 1408 dikiş makinesi 399 TL,Yağ analizli dijital banyo baskülü 49,95 TL, el blender seti 149 TL, Paşabahçe servis tabağı 29,95 TL, termisil tencere 34,95 TL fiyatı ile yer alıyor.

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