23 Aralık 2019 okullar tatil mi? 2019 Denizli'de okullar tatil oldu mu? Gözler valilikte!

Denizli’de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 23 Aralık 2019 Denizli’de okullar tatil mi? Kış aylarının gelmesi ile beraber soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almaya başladı. 23 Aralık’ta Denizli’de havanın 13°C, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

DENİZLİ HAVA DURUMU UYARILARI

Denizli’de bugün havanın 13°C, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla, Aydın, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Çanakkale'nin güneyi,Balıkesir'in batı kıyıları, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman, Antalya'nın merkez ve batı kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.