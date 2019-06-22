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  3. 'Sapiens', 'Homo Deus' ve bu yıl yayımlanan '21. Yüzyıl için 21 Ders' adlı kitapların yazarı kimdir? 22 Haziran Milyoner Sorusu

'Sapiens', 'Homo Deus' ve bu yıl yayımlanan '21. Yüzyıl için 21 Ders' adlı kitapların yazarı kimdir? 22 Haziran Milyoner Sorusu

'Sapiens', 'Homo Deus' ve bu yıl yayımlanan '21. Yüzyıl için 21 Ders' adlı kitapların yazarı kimdir" 22 Haziran Milyoner Sorusu

"Sapiens", "Homo Deus" ve bu yıl yayımlanan "21. Yüzyıl için 21 Ders" adlı kitapların yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Sapiens", "Homo Deus" ve bu yıl yayımlanan "21. Yüzyıl için 21 Ders" adlı kitapların yazarı kimdir? Sevilen yarışma programı yine izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatmayı başardı. Sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, her bölümü ile sevenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Kim Milyoner Olmak İster 22 Haziran’da yeni bölümüyle ekran karşısında izleyicilerle buluştu.

"Sapiens", "Homo Deus" ve bu yıl yayımlanan "21. Yüzyıl için 21 Ders" adlı kitapların yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Sapiens", "Homo Deus" ve bu yıl yayımlanan "21. Yüzyıl için 21 Ders" adlı kitapların yazarı kimdir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 22 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Yuval Noah Harari

B: Jared Diamond

C: Carl Sagan

D: Haruki Murakami

Doğru Cevap: A Yuval Noah Harari

 

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