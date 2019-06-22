'Sapiens', 'Homo Deus' ve bu yıl yayımlanan '21. Yüzyıl için 21 Ders' adlı kitapların yazarı kimdir? 22 Haziran Milyoner Sorusu

"Sapiens", "Homo Deus" ve bu yıl yayımlanan "21. Yüzyıl için 21 Ders" adlı kitapların yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Sapiens", "Homo Deus" ve bu yıl yayımlanan "21. Yüzyıl için 21 Ders" adlı kitapların yazarı kimdir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 22 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Yuval Noah Harari

B: Jared Diamond

C: Carl Sagan

D: Haruki Murakami

Doğru Cevap: A Yuval Noah Harari