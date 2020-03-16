22 haftalık doğdu, hayata tutundu
Antalya'da henüz 5 aylıkken 550 gram ağırlığında dünyaya gelen ve akciğerleri gelişmediği için üç ay solunum cihazına bağlı tutulan Muhammet Ali bebek, 113 günlük yaşam mücadelesini kazandı.
Düzenli kilo alarak 3 kilogram ağırlığına ulaşan mucize bebek, taburcu edildi. Cezayirli anne Narjes Kabli Yılmaz, “Oğlumu ilk gördüğümde bir karış kadardı. Türk doktorlara minnettarız” diye konuştu.
BÖYLESİNE İLK KEZ TANIK OLDUM
Uzman doktor Ali Haydar Sever, “Meslek hayatımda 22 haftanın altında gerçekleşen doğumda herhangi bir beyin gelişimi ya da sakatlık problemi olmadan sağlıklı şekilde taburcu ettiğim ilk bebek oldu” ifadesini kullandı.
AA