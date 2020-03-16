22 haftalık doğdu, hayata tutundu

Düzenli kilo alarak 3 kilogram ağırlığına ulaşan mucize bebek, taburcu edildi. Cezayirli anne Narjes Kabli Yılmaz, “Oğlumu ilk gördüğümde bir karış kadardı. Türk doktorlara minnettarız” diye konuştu.

BÖYLESİNE İLK KEZ TANIK OLDUM



Uzman doktor Ali Haydar Sever, “Meslek hayatımda 22 haftanın altında gerçekleşen doğumda herhangi bir beyin gelişimi ya da sakatlık problemi olmadan sağlıklı şekilde taburcu ettiğim ilk bebek oldu” ifadesini kullandı.

AA