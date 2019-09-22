22 Eylül günlük burç yorumları: İşte günlük ve haftalık burç yorumları

22 Eylül burç yorumları, araştırılan konular arasında yer alıyor. Burç yorumlarında bu hafta sizi neler bekliyor? Boğa burcu, Koç burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu, Balık burcu yorumları araştırılıyor. İkizler burcu olanlar haftanın ilk gününden itibaren planladıkları pek çok işini uygulamaya geçebilirler. Boğa burcu olanlar ticari ilişkilerde bu hafta bir çok uygun fırsata sahip olabilirler.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

AKŞAM gazetesi yazarlarından Şenay Devi haftalım burç yorumlarını yayınladı. İşte bu haftaki yorumlar:

Satürn'ün Geri hareketteki seyrinin enerjisiyle, ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olmanın, kendimizi geliştirdikçe olacağına idrak etmeli ve bunları yapmadan ileriye atılma zamanının gelmeyeceğini görebilmeliyiz. İşte bu yüzden sabırlı olmalı neyin işe yarayıp yaramadığını tekrar gözden geçirip, şansımıza sahip çıkalım.

KOÇ: Bu haftanın ilk gününden itibaren hukuk ve mahkeme ihtilaflarını çözmek için çalışacaksınız. Finansal konularda ise istikrarı arttırmak için çalışmanız gerekir İş hayatınızda haksızlıkları ortaya çıkartma konusunda oldukça zorlanacaksınız.

BOĞA: Ticari ilişkilerde bu hafta bir çok uygun fırsatınız olacak. Hafta boyunca işinizi daha hızlı yapmakla meşgul olacaksınız. Bu haftanın ikinci bölümünde, teknik donanımdan ya da insan emeğinden dolayı bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak bundan kaçınmak için büyük çaba göstermelisiniz.

İKİZLER: Bu haftanın ilk gününden itibaren planladığınız pek çok işinizi uygulamaya geçebilir önemli açılışlara katılabilirsiniz. Ancak etrafınızda kiler sizin büyümenizden rahatsız olacaklar. Bu sebepten dolayı her hangi bir işlem durumunda dikkatli olmanız gerekir. Büyümeye yönelik işleriniz için kararlı olmalısınız bu hafta biraz daha fazla para harcamanız gerekebilir.

YENGEÇ: Uzun zamandır iş arıyorsanız bu hafta istediğiniz işe kabul edilebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise Bu hafta evli ve çocuk sahibi yengeçler oğlunuzun ya da kızınızın evliliği ile ilgili bir akraba görüşmeniz olabilir ve ciddi bir gerginliği ortadan kaldırmayı başarabilirsiniz.

ASLAN: Mesleğinizle ilgili kendinizi gelişime açık tutmanız sizleri çok daha iyi yerlere taşıyacaktır. Ailevi konularda artık sizi üzmelerine bir son verecek herkese hak ettiği gibi davranmaya başlayacak. Bu hafta sağlığınız iyi olacaktır. Bu haftanın ikinci bölümünde iş hayatınızda kazanımlarınızda çok iyi bir avantaja sahip olacaksınız tereddüt etmeden harekete geçmelisiniz.

BAŞAK: Yeni bir iş ya da oluşumun içinde yer almak gibi bir düşünceniz varsa bu hafta işler yolunda gitmeyebilir. Ayrıca bu hafta solunum ve kan hastalıkları nedeniyle sağlıkta sorunlar yaşayabilirsiniz ihmal etmeyin. Bu haftanın son bölümünde kazancınız yüksek olacak. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizi yapmak istemediği şeylere zorlamamalı ona karşı daha saygılı olmaya çalışmalısınız.

TERAZİ: Artık değerli zamanınızı ve enerjinizi talihsiz olanlarla olan savaşlara sokmak istemeyeceksiniz. Huzur bulup yapmanız gerekenlere öncelik vereceksiniz iş ve eğitim hayatınızda. Bu hafta işinizi ve kazanımlarınızı daha iyi hale getirmede iyi bir ilerleme sağlayabilir işinizi büyütme yenileme gibi konularda başarı sağlayabilirsiniz.

AKREP: Bu haftanın ilk bölümünden itibaren sağlıklı olacaksınız. Bir yandan işlerinizde sorun çıkaran kişiler ile bağlantılarınızı koparıp özgürleşecek ruhsal ve fiziksel olarak iyi hissedeceksiniz. Bu hafta iş arıyorsanız kabul edilebilirsiniz ve isminiz saygın bir işletme listesine dahil edilmek üzere değerlendirilebilirsiniz.

YAY: Haftanın ilk günlerinde, görevlerinizin çoğunu tamamlamak için daha fazla emek yapmanız gerekecektir. Şikayetler yerine çalışmak olumlu düşünmek başarılı kılacak sizleri. Özel yaşamınızda ise beraberliğinizden duyduğunuz rahatsızlık durumu devam edecek. Bakış açınızı anlatmaya hazır olun.

OĞLAK: Bu hafta pek çok konuda mutlu olacağınız enerjiler hakim gök yüzünde. İşiniz ile ilgili gelir kaynaklarından iyi getiri elde ederek rahatlayacaksınız kazanmaya başlamak sizleri girişimci ve hevesli kılacak. Eğer okuyorsanız öğrenciyseniz bu hafta çok başarılı olacaksınız. Özel yaşamınızda ise evli ve yetişkin çocukları olan Oğlak burçları oğlunuz ya da kızınızın evliliğini sonlandırması ile üzülebilirsiniz.

KOVA: Bu haftanın başından itibaren, iş alanında başarı sağlayacağınız gelişmeler ile karşı karşıyasınız. Yolunuza çıkan fırsatlardan tam olarak yararlanabileceksiniz. Ayrıca sağlık sorunlarınız varsa özellikle eklem ve bilekleriniz ile ilgili ağrılar önemsemelisiniz ve ani hareketler de bulunmamalısınız ani bir tıbbi müdahale ile karşılaşabilirsiniz.

BALIK: Hafta boyunca finansal çalışma alanlarında iyi ilerleme kaydedebileceksiniz kazancınız artmaya devam edecek. Özel yaşamınızda ise bitmek üzere olan bir evlilik yada ilişki içindeyseniz elinizde net kanıtlar olmadan suçlamalarda bulunmamalısınız bu size pahalıya patlayabilir.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

TERAZİ BURCU YORUMLARI

İşinizde sizin gerçekliğinizle uyuşmayan durgun ve neşesiz bir ruh haline bürünmeyin. Her şeyinizle açık olun. Aşırı yoğun duygularınız size sık sık hatalar yaptırıyor. Özellikle, nereye gideceğini tahmin edemeyeceğiniz laflar etmeyin. Dolaşım sisteminizle ilgili aksaklıklar yaşama olasılığınız çok güçlü. Ayaklarınızı dinlendirmelisiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 EYLÜL

İşiniz açısından son derece sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Acele vereceğiniz karar nedeniyle zarara uğrayabilirsiniz. Partneriniz hayatınızın denge unsuru. Bu yüzden onunla olan ilişkinizde kendi egonuzu yaşamayın. Kendinizi bitkin hissetmenizin nedeni, sürekli hareket halinde olmanızdır. Erken yatmalısınız.

YAY BURCU YORUMLARI 22 EYLÜL

İşinizdeki konumunuz sizi farklı kılıyor olsa da haklılık düzeyinizi, hiçbir zaman başkalarını hırpalama aracı olarak kullanmayın. Bugün, bu hatayı yapmayın. Niçin, düşündüklerinizi konuşmuyorsunuz. Oysa istekleriniz öyle mantık dışı konular değil. Soğuk ve dengesiz hava sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Böyle zamanlarda karamsarlaşıyorsunuz.

KOÇ BURCU YORUMLARI 22 EYLÜL

Bugün kendinizi oldukça zinde ve güçlü hissedebilirsiniz. Her konuda olumlu düşünerek, gününüzü yaşayın. Çok çabuk samimi oluyorsunuz. Özellikle karşı cinsten kişiler açısından yanlış anlamalara neden olabiliyor. Sinirleriniz gergin olduğu zaman sindirim sorunları yaşıyor olmanız, durumunuza açıklık getiriyor.

İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 EYLÜL

İş yerinizde bazı özel kalması gereken konularınızı konuşmayın. Daha sonra dedikodu konusu oluyor. Bugün gergin ve huzursuz olabilirsiniz. Böyle anlarınızda onun her söylediğini yanlış anlıyorsunuz. Değişimlere hazır olmayan yapınızı fazla zorlamadan hareket etmelisiniz. Baş ağrılarınız sizi yokluyor.

KOVA BURCU 22 Eylül 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Ocak - 19 Şubat)

Bir süredir devam eden bitkin haliniz yerini parlayan enerjiye bıraktı. İşleriniz konusunda kendinizi daha bir dinamik hissedeceksiniz. En yakınınızdakiler bile size olan duygularını gönül rahatlığıyla açamıyor. Ama birileri en özel duygularını açıkça söylemeye çalışıyor, hareketleri ile birçok şeyi anlatıyor aslında. Kollar ve bileklerle ilgili sorunlar yaşamak istemiyorsanız, ağır yük taşımamalı ve dikkatli olmalısınız.

BOĞA BURCU YORUMLARI 22 EYLÜL

Son günlerde işinizle ilgili düşüncelerinizi pratiğe geçirmek isterken, sağduyulu davranmanız kaçınılmaz hale geldi, dikkat edin.

BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 EYLÜL

Bugünlerde etrafınızdakilerle iş birliği içine girebilir ve birlikte çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün bazı önerilerin sizin için önemli değerlendirmelere neden olacağından emin olabilirsiniz. Başarınız için gerekli sabır ve yeteneğe sahipsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 EYLÜL

Bugünlerde enerjiniz işinizde kendinizi göstermenizi sağlıyor. Bugün yine hareketli ve yerinde duramadığınız bir gündesiniz. Hiç beklemediğiniz anlarda ortaya çıkan fırsatlar sizi şaşırtmasın. Bazen, onu özgürlük nutuklarınızla bıktırıyorsunuz. Fakat her an da çevrenizde istiyorsunuz. Bünyenizi yoran yiyeceklerden uzak kalmayı bir türlü başaramıyorsunuz. Bugün ölçünüzü kaçırabilirsiniz.

BALIK BURCU 22 Eylül 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 21 Mart)

Çabuk pes etmen sizin karakterinize uymaz. Israr ettiğiniz konuya bir de konsantre olursanız, o konuda ortaya çıkabilecek ideal şeyi buluyorsunuz. Grup içinde konuşmalarınızı ilgi ile izleyen ve size yakınlık gösteren kişiye karşı biraz mesafeli davranın. Ayak bileklerinizin hassas olduğu bir dönemdesiniz. Geceleri dinlendirmeye özen göstermelisiniz.

ASLAN BURCU YORUMLARI 22 EYLÜL

Bir süredir sizden beklentileri olanları hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Geleneksel yapınızla çevrenize de aynı elektriği yayıyor ve yeniliklere karşı çekimser kalıyorsunuz. Partnerinizin isteği hakkında hoş görülü olmanız gereken bir gündesiniz. Yoksa hiç gereksiz yere gerginlik yaşayacaksınız. Yarışmaktan nefret ediyorsunuz. Böyle durumlarla karşılaştığınız zaman, sinirleriniz geriliyor.

AKREP BURCU YORUMLARI 22 EYLÜL

İşyeri sizin için son günlerde daha bir öğretici oluyor. Yaşadığınız her gün sizin için bir okul oluyor ve ertesi gün bir sonraki sınıfa başlıyorsunuz. Sizi eleştirel gözlerle izleyen karşı cinsten kişiye karşı, rutin günlük işlerinizi aksatmadan yapmalısınız. Titiz bir yapınız var ve düzeninizin bozulmasına izin vermek istemiyor, seçici davranıyorsunuz.