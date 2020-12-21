2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru yayınlandı! İşte 2021 yoklama tarihleri

2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlandı. 7179 sayılı Askeralma Kanunu Gereğince, 2021 yılında yapılacak işlemler ve uygulanacak yoklama faaliyetleri müteakip maddelerde açıklandı. İşte 2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin duyuru...

2021 YILI YOKLAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

2021 YOKLAMA TARİHLERİ

2021 yılında 01 Ocak 2021 tarihinde askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanların, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 20. maddesi gereğince ertelemeleri 2021 yılı içinde sona ereceklerin, 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Ayrıca 2002 ve daha yaşlı doğumlulardan, erteleme hakkı bulunmasına rağmen erteleme hakkını kullanmadan veya erteleme süresi içerisinde silahaltına alınmak isteyenlerin yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Yükümlülerin, yoklamalarını yaptırmak maksadıyla e-devlet üzerinden başvuru yapmaları veya bizzat askerlik şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.