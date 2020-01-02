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  3. 2020'nin ilk gününde 181 mülteci ölüm yolculuğuna çıkmadan engellendi

2020'nin ilk gününde 181 mülteci ölüm yolculuğuna çıkmadan engellendi

2020'nin ilk gününde 181 mülteci ölüm yolculuğuna çıkmadan engellendi

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelesini 7 gün 24 saat sürdüren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılının ilk gününde de göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

ATAKAN ŞEN

Çeşme, Menderes, Bergama ve Dikili ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici faaliyetler kapsamında eş zamanlı yaptıkları operasyonda 113'ü Afganistan, 25'i Somali, 16'sı Suriye, 15'i Filistin, 11'i Senegal ve biri Mali vatandaşı olmak üzere toplamda 181 mülteciyi yakaladı.

Öte yandan Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonda organizatör H.T.E. isimli şüpheliyi de yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör H.T.E.'nin işlemlerinin devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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