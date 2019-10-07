2020 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

2020 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? merak edilen konular arasında bulunuyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Ramazan ayı şimdiden araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaş hem mübarek Ramazan ayına ulaşmak için hem de tatillerini, seyahatlerini planlamak adına 2020 yılı remi ve dini tatillerini bilmek istiyor. 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ