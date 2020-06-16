2020 kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

2020 yılı için kurbanlık fiyatları ile ilgili bekleyiş başladı. Geçen yıl Diyanet yurt içinde kurban kesim bedelini 890 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak açıklamıştı. Kurban Bayramı yaklaşırken; büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bilgilendirmesi vatandaşların bütçelerini ona göre belirlemelerini sağlayacak. 2020 kurbanlık fiyatları için ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

KURBANLIK FİYATLARI 2020

Bu yıla ait büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları henüz belli olmadı. Diyanet tarafından açıklanacak olan kurban fiyatları belirlendiğinde güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

KURBAN KESMENİN FAZİLETİ NEDİR?

Kurban bize, Hz. İbrahim ve İsmail’in teslimiyetini ve kulluktaki üstün hâllerini hatırlatır. Allah’ın her şeyi insanlara musahhar kıldığını fiilen gösterip bunlardan usûlünce istifâde ve infak etmeyi öğretir. Zira, Allah’ın emrimize verdiği nîmetlerden faydalanmamak doğru olmadığı gibi, onları israf etmek de son derece yanlıştır. Bunun için İslâm kurbanı emretmiş, ancak diğer taraftan da isrâfı ve hayvanlara eziyeti yasaklamış, hatta belli bir yaş sınırı koymuştur.

Kurban Bayramı, zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.