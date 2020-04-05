2020 ilk teravih ne zaman? Teravih namazı farz mı?

Teravih namazı hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar sık sık "2020 ilk teravih ne zaman?" sorusunu soruyor. Ramazan ayı boyunca her gece cemaatle ya da tek başına kılınabiliyor. Teravih namazı farz mı? Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene teravih namazı camilerde kılınmayacak. Müslüman aleminin merakla beklediği teravih namazı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı resmi günler takvimiden ilk teravih tarihlerini açıkladı. 24 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ile beraber teravih ise 23 Nisan akşamı kılınacak.

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;

-"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.

Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.