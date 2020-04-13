2020 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? İşte Diyanet'in fitre ücret açıklaması!

Fitre ücretleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarından yoğun olarak araştırmaya başladı. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan ücretler ilgiyle takip ediliyor. Fitre ne zaman verilir? Yoksul ya da ihtiyaç sahibi kimselere veriliyor. Haberimizin içerisinden güncel fitre ücreti hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

2020 FİTRE ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı fitre ücretleri hakkında açıklama yaptı. 2020 yılı için fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi.

DİYANETİN FİTRE AÇIKLAMASI

Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı ramazan başlangıcından 2021 yılı ramazan başlangıcına kadar olan sürede 27 lira olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Miktar belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen bu miktar, 'asgari miktar' olup, 'sadaka-i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir."

"Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri, insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Bu sayede her mükellef Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası, zekattan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir."

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününden verilmesi uygun olana fitre sadakası bayramdan 2 ya da 3 gün önce de verilebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.