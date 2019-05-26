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  3. 200 dereceye rağmen 66 yıldır oruç tutuyor

200 dereceye rağmen 66 yıldır oruç tutuyor

200 dereceye rağmen 66 yıldır oruç tutuyor

Kütahya'da 66 yıldır kalaycılık mesleğini sürdüren 77 yaşındaki Kamil Pöge, ramazan ayının yaz mevsimine gelmesi nedeniyle 200 derecelik ateşe rağmen bakır kapları kalaylayarak orucunu hiç aksatmadan işini yapmaya devam ediyor.

 Kütahya'da 66 yıldır kalaycılık mesleğiyle uğraşan Kamil Pöge, Ramazan ayının ilkbahar ve yaz mevsimine gelmesi nedeniyle 200 derecelik ateşe rağmen bakır kapları kalaylayarak orucunu hiç aksatmadan işini yapmaya devam ediyor. 12 yaşındayken ilkokuldan çıktıktan sonra babasının yanında kalaycılık mesleğini yapmaya başlayan 77 yaşındaki Pöge 'zamanın nasıl geçtiğini hiç anlayamadım, yel gibi geldi sel gibi gitti' diyerek hayatını özetledi.

Mesleğe başladığı günden ilerleyen yaşına ve 200 derecelik ocağın sıcaklığına rağmen ramazan aylarında orucunu hiç bırakmadığını söyleyen Pöge, "Mesleğe başladığımdan beri orucumu bıraktığım hiç olmadı. Ramazanda orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Allah kabul etsin sabrını veren Allah zaten. Benden ağır mesleklerde var. Dökümhanede çalışanlar ne yapsın, dökümhaneler de çalışan işçilerin elbiselerinden şıpır şıpır ter akar, benim ki daha soğuk kalıyor. Allah helalinden versin" dedi.

Pöge, " Benim zamanımda 18 tane kalaycı, 5 tane bakırcı var, şimdi yok. Herkes kendi köyleri vardı. Mart, nisan aylarında köylere giderek harman veresi, tiftik veresi hatta pancar veresi iç yaparlardı harmanda bu sefer alacaklar için giderdi. Şimdi kalaycıda kalamadı, bakırcıda kalmadı. Şimdi günde 10 tanede gelebiliyor, 1 tanede gelebiliyor, 3-5 tanede gelebiliyor. Ama yinede o günlerin tadı yok. O zaman kalay ucuzdu, şimdi kalay pahalı yeni aldığımız kalaya yine yüzde 15 zam gelmiş" diye konuştu. 

İHA

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