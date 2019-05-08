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  3. 20 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

20 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

20 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dolandırıcılıktan 40 suç kaydı bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Talip Akgün, sahte kimlikle yakalanıp, tutuklandı.

Biga ilçesinde kendisini, polis, istihbaratçı, MİT görevlisi olarak tanıtıp, iş bulma vaadiyle insanları dolandıran ve sahte kimlik kullanan Talip Akgün, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kaldığı evde 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Talip Akgün'ün 40 farklı suçtan araması olduğu ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Biga ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Talip Akgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ve Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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