20 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Yeşilova Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Süleyman Ö.'yi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde, Süleyman Ö.'nün nitelikli yağma suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Süleyman Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)