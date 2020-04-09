20 yaş yasağına rağmen gezintiye çıktılar! Çocuk şoför faciası

Kocaeli Başiskele’de dün sabah seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil taklalar attı. Savrulan araç hızla yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. 4 genç, hurdaya dönen arabada sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından aracın tavanı kesildi. Dışarı çıkarılan Yusuf Büyük (17) ve Emre Serin’in (17) hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ağır yaralı Muhammet A.S. (18) ile Ada Gündoğdu (15) ise hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GECE YARISI BULUŞTULAR



Yaşamını yitiren 15 yaşındaki ehliyetsiz Ada Gündoğdu’nun kaza yapan aracı kullandığı iddia edildi. Tedaviye alınan Muhammet A.S.’nin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. 20 yaş altındaki gençlerin korona önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle gündüz buluşamadıkları, bu nedenle gece yarısı bir araya geldikleri öğrenildi.

YIKILDILAR!



Acı haberi alarak olay yerine gelen hayatını kaybeden gençlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileleri polisler teselli etti.

AA - DHA - İHA