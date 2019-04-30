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  3. 20 dakikada 2 kapkaç olayına karışan zanlılar tutuklandı

20 dakikada 2 kapkaç olayına karışan zanlılar tutuklandı

20 dakikada 2 kapkaç olayına karışan zanlılar tutuklandı

Mersin'de, 20 dakika içerisinde 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi 86005 numaralı sokakta yürüyen S.G.'nin boynundaki altın kolye, 2 kişi tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Bu olaydan sadece 20 dakika sonra yakındaki Nusratiye Mahallesi 5015 sokak üzerindeki B.D.'ye ait cep telefonu aynı yöntemle çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, kimlikleri saptanan M.U. ve H.S.'yi kent merkezinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince teslim alınıp mağdurlar tarafından teşhis edilen şüpheliler sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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