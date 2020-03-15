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  3. 2 yıl sonra kırmızı listedeki vaşakla göz göze geldi

2 yıl sonra kırmızı listedeki vaşakla göz göze geldi

2 yıl sonra kırmızı listedeki vaşakla göz göze geldi

Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Hüseyin Narin, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşağı görüntüledi. Narin'in göz göze geldiği vaşak bölgeden hemen uzlaştı.

Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de doğa fotoğrafçılığı yapan Hüseyin Narin tarafından görüntülendi. Narin’in kendisini görüntülediğini fark eden vaşak, bir süre bekledikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Aynı vaşağı 2 yıl önce de çektiğini aktaran Hüseyin Narin, “Ondan sonra göremeyince ölmüş olabileceğini düşünmüştüm. 2 yıl sonra tekrar görünce çok mutlu oldum. Daha yakından çekmek istedim ama beni kendisine yaklaştırmadı. Çok özel bir hayvan. Yeniden görüntülediğim için inanılmaz keyif aldım” dedi.

IHA


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