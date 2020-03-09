İki genç kız, 3 yaşındaki çocuğu kaçırdı

Diyarbakır'da 5 Mart'ta kimliği belirsiz iki genç kızın, 3 yaşındaki E.G.'yi evlerinin önünde oynarken kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Polis ekipleri, kaçırılan çocuğunu 7 buçuk saat sonra bulurken, çocuğu kaçıran genç kızlar ise kargaşadan dolayı polislerin elinden kaçtı.



İHA'nın haberine göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde evinin önünde oynamakta olan 3 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği belirsiz iki kız tarafından kaçırıldı.

Babaanne, yaklaşık 3 dakika sonra torununa seslenmesi ve yanıt alamaması üzerine torununun kaçırıldığını fark etti. Polis ekipleriyle seferber olan aile 7 buçuk saat sonra torunlarına kavuşurken, çocuğu kaçıran kızlar kargaşadan faydalanıp polis ekiplerinin elinden kaçtı.



Dede Nedim Güler, torununun ayın 5’inde kapının önünde babaannesiyle aşağıya indiğini, babaannesi yukarı çıkınca 3 dakika içerisinde 15 ile 18 yaş arasında iki kızın çocuğu kaçırdığını söyledi.

Olayın gelişimini anlatan dede Güler, şunları kaydetti:

“Köşe başında bakkal var. Bakkala götürüp dondurma alıyorlar, küçük çocuk ağlamasın. Üstündeki hırkayı da çıkartıyorlar. Kendi hırkalarını üstüne atıyorlar, öyle atıp götürüyorlar. Saat 14.00 civarı götürdüler. Akşam saat 21.30’da Bağlar Dörtyol’da yakalandılar."

Kızların polislerin elinden kaçtığını, fakat torunlarına kavuştuklarını ifade eden Güler, Emniyetin failleri aramakta olduğunu söyledi.

Kaçırılan kız çocuğunun babaannesinin kızı bulamayınca sokak başına çıkıp bakkala sorduğunu anlatan Güler, "Bakkal diyor, ‘İki tane kızın elindeydi. Burada çocuğa dondurma aldılar. Bu tarafa doğru gittiler. Ben sizin akraba sandım, karışmadım, bir şey söylemedim’ dedi. Öyle çocuğu alıp kaybolmuşlar ortalıktan." ifadelerini kullandı.

Torununu kaçıranların bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuk acaba organ mafyası için mi götürüldü? Acaba birilerine satmak için mi götürüldü? İhtimaller öyle gösteriyor. Onların beklediği insan gelmeyince, caddede bir vatandaş sağ olsun görüyor. 155’i arıyor. Bağlar Dörtyol’da bunları yakalatıyorlar. O anda da polisler bizdeydi. Hanımın ifadesini alıyordu. Anons geldi, Bağlar Dörtyol’da kız çocuğu bulundu. Gittik çok şükür bizim çocuğumuzu aldık. Yalnız o iki kız çocuğu ellerinden kaçtı. Polisler geldi, köpek getirdiler. Elbisesini koklatıp sokaklara düştüler. Emniyet bayağı uğraştı. Her insan çocuğuna anlatsın. Yabancılarla gitmesin. Çocuklarına dikkat etsinler."