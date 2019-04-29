Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9516
  • 6,6569
  • 244.647
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 2 bin rakımlı yaylada arama kurtarma tatbikatı

2 bin rakımlı yaylada arama kurtarma tatbikatı

2 bin rakımlı yaylada arama kurtarma tatbikatı

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda, UMKE ekiplerince arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası'nda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince(UMKE) arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Kar yağışının da etkili olduğu yaylada 3 gün süren tatbikatta ekipler, terk edilmiş bir binayı kullanarak eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Rusumet 4 Arama Kurtarma ekiplerinin de katıldığı tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata 45 personelin katıldığını belirtti.

Tatbikatta UMKE medikal çanta kullanımı, enkaz altında hastaya yaklaşım, tıbbi KBRN, harita, pusula, yön bulma ve oryantiring, alanda diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon çalışmaları, trekking, hasta/yaralı taşıma teknikleri ve mevcut sedyelerin kullanımı konularında uygulamalı eğitim yapıldığını kaydeden Yanmaz, "UMKE'de görev yapan personelin herhangi bir afet, acil durum, enkaz, deprem gibi durumlarda olay yerinde hasta ve yaralıların acil tıbbi müdahalesini gerçekleştirebilmesi için düzenlenen bu tür eğitim kamplarımız, önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir." ifadesini kullandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İşte o ünlülerin memleketi!
Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi!
Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü isim dünya evine girdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cuma günü resmi açılışının yapılacağını söylediği Çamlıca Cam

Cuma Günü Açılacak Çamlıca Camii Havadan Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer Hadise ile aşk mı yaşıyor?

Bu mahalleye anahtarı olmayan giremiyor